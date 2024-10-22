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Дачную амнистию для хозяйственных построек поддержал комитет Совета Федерации
фото: ЦИАН

Дачную амнистию для хозяйственных построек поддержал комитет Совета Федерации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 22.10.2024

Закон о дачной амнистии для хозпостроек одобрен комитетом Совет Федерации по региональной политике, сообщает РИА Недвижимость. Документ планируют рассмотреть 23 октября.

Напомним, согласно поправкам, дачную амнистию собираются распространить на хозяйственные постройки, расположенные на участке, в том числе бани и теплицы.

Сейчас люди тратят на регистрацию теплицы, бани или летней кухни немало времени и средств. Для оформления таких объектов нужно проводить кадастровые работы, необходима декларация об объекте, госрегистрация права собственности. При этом у владельца хозпостройки должно быть право собственности на участок. Поправки значительно упростят регистрацию такой недвижимости. Все объекты, которые были поставлены на технический или государственный учёт до 1 января 2013 года, признают учтёнными. Для регистрации хозпостроек будет достаточно старого техпаспорта. Оформить права на хозпостройки, созданные после 1 января 2013 года, можно будет на основании составленной и заверенной декларации, без проектной документации.

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Положения закона не распространяются на самовольные постройки, подлежащие сносу.

источник: ЦИАН 

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