Дачную амнистию для хозяйственных построек поддержал комитет Совета Федерации

Напомним, согласно поправкам, дачную амнистию собираются распространить на хозяйственные постройки, расположенные на участке, в том числе бани и теплицы.

Сейчас люди тратят на регистрацию теплицы, бани или летней кухни немало времени и средств. Для оформления таких объектов нужно проводить кадастровые работы, необходима декларация об объекте, госрегистрация права собственности. При этом у владельца хозпостройки должно быть право собственности на участок. Поправки значительно упростят регистрацию такой недвижимости. Все объекты, которые были поставлены на технический или государственный учёт до 1 января 2013 года, признают учтёнными. Для регистрации хозпостроек будет достаточно старого техпаспорта. Оформить права на хозпостройки, созданные после 1 января 2013 года, можно будет на основании составленной и заверенной декларации, без проектной документации.

Положения закона не распространяются на самовольные постройки, подлежащие сносу.

источник: ЦИАН