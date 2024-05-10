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Дачные услуги: россияне готовятся к началу садово-огородного сезона
фото: pikist.com

Дачные услуги: россияне готовятся к началу садово-огородного сезона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 10.05.2024

В апреле этого года спрос на услуги для дома и дачи у россиян вырос в 3 раза (+220%) по сравнению с мартом и на 19% по сравнению с прошлым годом. В этом месяце особенно выделяется рост спроса на работы с землёй: заказы на доставку органических удобрений выросли в 8 раз, перекапывание почвы в 5, покос травы в 4, а устройство газона в 3 раза.

Самый высокий спрос к дачным услугам — среди жителей Сибири и юга России

В сравнении с прошлым годом в этом заметен особый интерес к дачным услугам среди жителей различных городов России. Жители Сибири и юга России проявляют повышенный интерес к дачным услугам. В Барнауле спрос вырос на 159%, в Томске — на 148%, а в Новосибирске — на 82%. На юге, в Сочи и Ростове-на-Дону, прирост составил 99% и 88% соответственно. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге спрос на дачные услуги увеличился всего на 6% и 51%.

Покос травы — самая популярная услуга среди россиян

В этом году в топ-5 по спросу среди дачных услуг входят: покос травы, культивацию, благоустройство, корчевание и удаление кустарников.

Причем, услуга на покос травы в апреле в сравнении с прошлым месяцем пользуется наибольшей популярностью в Ростове-на-Дону (+93%), культивацию чаще всего заказывают в Воронеже (+941%), благоустройство всей загородной территории чаще ищут жители Казани (+532%), услугу на корчевание чаще отдают специалистам москвичи (+57%), а удаление кустарников любят делегировать жители Санкт-Петербурга (+190%).

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Топ-10 популярных услуг: какие дачные работы россияне чаще всего делегируют специалистам (общий прирост за последний месяц)

Услуга Рост спроса
1 Покос травы +436%
2 Культивация +386%
3 Благоустройство +249%
4 Корчевание +240%
5 Удаление кустарников +239%
6 Посадка лиственных +171%
7 Обработка растений +161%
8 Спил деревьев на участке +180%
9 Кронирование деревьев +145%
10 Услуги садовника +123%

С началом апреля специалисты вернулись к оказанию дачных услуг, входящих в разряд сезонных работ. Количество предложений от мастеров, предлагающих свои услуги по уходу за дачными участками, за месяц выросло на 60%. За прошедший год, с апреля 2023 по апрель 2024 года, число таких специалистов увеличилось на 20%. На платформе Авито Услуги наиболее значительный рост предложений за месяц отмечен в категориях покоса травы (+104%), спила деревьев (+49%) и обработки растений (+49%). Средняя стоимость указанных услуг осталась стабильной по всей России: за покос травы взимается от 400 рублей, за спил деревьев — от 1000 рублей, а за обработку растений — от 500 рублей. Самые высокие цены предлагаются за измельчение веток и создание проекта озеленения территории — от 2000 и 2500 рублей соответственно, — отмечает руководитель категории “Строительство и ремонт” в Авито Услугах Светлана Филимонова. 

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