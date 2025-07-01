Дачный вопрос: с борщевиком намерены бороться по закону, который планируют принять

Сейчас с борщевиком борются владельцы земельных участков, меры принимаются в регионах, но на федеральном уровне нет закона, обязывающего собственников земли уничтожать это опасное растение.

Из-за региональной специфики подход к борьбе с борщевиком и другими опасными сорняками должен быть многоуровневым, отметил Гаврилов. Изначально планировалось обязать правообладателей участков принимать меры по уничтожению инвазивных видов растений. Было предложено разработать единый для регионов перечень инвазивных видов растений. Однако из-за различий в природных условиях от этого подхода отказались.

Ко второму чтению в проект закона внесли ряд поправок. Предложено закрепить в законодательстве понятие «опасный вид чужеродного растения». К таким видам отнесут любые инвазивные растения, которые могут причинить вред здоровью человека, экосистемам, сельскому хозяйству, другим видам растений и животных. Помимо этого определены способы борьбы с опасными растениями. В их числе механическое удаление, использование химических и биологических средств.

Собственники земельных участков должны будут принимать меры по уничтожению опасных растений. Перечни таких растений будут сформированы в регионах.

Если на участке обнаружены заросли растения, признанного опасным в регионе, владельцу выдадут предписание. Сорное растение нужно будет уничтожить.

источник: ЦИАН