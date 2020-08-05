Дай лапу и пойдём к врачу: в каких случаях собаку или кошку необходимо показать ветеринару

Любой специалист скажет: ветеринар в жизни домашних кошек и собак должен присутствовать обязательно. И речь идёт не о только о ситуациях, когда необходима медицинская помощь «здесь и сейчас». Крайне важно наблюдать за здоровьем домашних питомцев в профилактических целях. Раз в год-полтора наведываться к медикам — не только хороший тон, но и зачастую шанс «поймать болезнь за хвост», то есть предупредить её переход в более тяжёлую форму. Например, при той же онкологии.

Однако, сетуют эксперты, далеко не все владельцы домашних животных столь тщательно контролируют физическое состояние своих любимцев. Большинство к врачам обращаются уже в экстренных случаях, причём нередко пропуская начало проблем со здоровьем питомцев, что нередко приводит в прямом смысле слова к плачевному результату.

Между тем, говорят специалисты, будь хозяева кошек и собак чуть более внимательными к их внешнему виду и поведению, многих трагедий удалось бы избежать. Какие же признаки могут свидетельствовать о болезни животного, а значит дать весомый повод посетить ветеринарную клинику — https://goodhands.vet/? Хорошая новость в том, что вовсе необязательно быть специалистом, чтобы заприметить неладное. Явных симптомов, появление которых как у кошки, так и у собаки должно однозначно насторожить, не так уж и много, но они весьма красноречивы. Основные из них:

Нарушения стула и мочеиспускания

Так, жидкий стул и учащение дефекации могут свидетельствовать о наличии инфекционного заболевания или же отравления, а также быть симптомом заражения теми де гельминтами. При этом запор может говорить не только о неправильном подборе рациона, но и патологиях, связанных с параанальными железами, с кишечником, новообразованиями в брюшной полости.

Если же в кале наблюдается кровь или слизь, то вполне возможно речь идёт о воспалении кишечника, интоксикации и т.д.

Ну и, наконец, проблемы с мочеиспусканием — та самая «классика жанра», с которой у кошек и собак начинаются проблемы с мочеполовой системой. На что обращать внимание? На то, какого цвета моча и на степень её прозрачности. Кроме того, важно отслеживать, как ведёт себя животное при мочеиспускании: необычная поза при этом процессе, частое или, напротив, редкое, а также затруднённое и болезненное мочеиспускание — прямое показание для визита к врачу. Причём немедленному, так как эти моменты во многих случаях являются угрозой для жизни животного.

Изменение шерсти и кожных покровов

Как и у человека кожа — «зеркало» физического состояния животного. Синюшность, бледность, покраснение, раздражение, зуд, перхоть, появление трещин, ран, язв и тем более новообразований — все эти симптомы игнорировать нельзя. И! Лечить самостоятельно такие проявления не рекомендуется — можно «смазать» картину заболевания, если эти симптомы говорят о его наличии.

Истечения и выделения

Гнойные, слизистые, кровянистые выделения из глаз, мочеполовых путей, носа и ушей — повод обратиться к врачу. Даже при обильном слезоотделении это стоит сделать.

Изменение поведения и привычек

Вялость, сонливость, снижение или повышение аппетита, пассивность или гиперактивность, чрезмерная жажда или отказ от воды, беспокойство, агрессия, страх… Не говоря уж о судорогах, потерях сознания, ориентации, утраты координации в движениях. Всё это признаки нездоровья животного, заслуживающие повышенного внимания и консультации у врача.

Все ли это симптомы, появление которых должно насторожить владельца кошки или собаки? Далеко не все! Именно поэтому специалисты рекомендуют найти питомцу «своего ветеринара», который будет наблюдать животное на протяжении его жизни, отслеживая изменения состояния.

Да, да — это тот самый вариант развития ситуации, когда предупредить однозначно легче, чем лечить. Ведь, к сожалению, ни кошки, ни собаки пожаловаться на недомогание не могут, а значит хозяину буквально необходимо «читать между строк». И поддержка опытных ветеринаров в этом деле играет без преувеличения решающую роль.

И напоследок: какой должна быть ветеринарная клиника, чтобы можно было доверить её специалистам своего любимца? Ориентироваться стоит на такие главные параметры:

Клиника должна быть полного цикла. Осмотр животного при помощи современного диагностического оборудования, лечение в соответствие с современными требованиями и с использованием новейших технологий (от элементарных процедур до хирургических вмешательств и реанимации), выезд ветеринаров в случае необходимости на дом, наличие стационара и лаборатории — хорошая «ветеринарка» оказывает как самые простые услуги, связанные с медицинским обслуживанием животных, так и сложные.

Хорошая ветеринарная клиника — это коллектив сотрудников, не только имеющих соответствующее образование, но и постоянно повышающих свою квалификацию.

Практически все ветеринарные клиники высокого класса работают в круглосуточном режиме.