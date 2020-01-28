Дал водички попить — в Симферополе пенсионер-«миллионер» лишился денег

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от местного жителя — в обеденное время в квартиру его пожилого отца вошел неизвестный и похитил барсетку с денежными средства в размере более 1,5 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте.

Как пояснил заявитель, денежные средства отец получил от продажи дачи. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю была установлена личность подозреваемого в ограблении пожилого симферопольца. Им оказался ранее не судимый 31-летний гражданин. Как выяснили оперативники, подозреваемый познакомился с пенсионером и вошел к нему в доверие. Обманным путем он проник в жилище своей жертвы. С целью отвлечь внимание хозяина, попросил его принести стакан воды. Воспользовавшись этим, схватил стоящую в прихожей барсетку с крупной суммой денег и, несмотря на крики хозяина, скрылся. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск. Спустя некоторое время он был задержан, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до двенадцати лет.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания УМВД России по г.Симферополю и находится под стражей.