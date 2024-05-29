Дальтоник? Просто наглая нарушительница! В Ялте водитель «Тигуана» ответит за проезд «на красный»

Автоледи так не поступают.

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности женщину-водителя, грубо нарушившую ПДД.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Volkswagen Tiguan», который грубо нарушил требования п. 6.2 ПДД РФ, осуществив проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Выяснилось, что 17 мая, в 8:37 на 2 км автодороги «Ялта-Севастополь», за рулем автомобиля «Volkswagen Tiguan» находилась местная жительница, 1982 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Женщине предстоит выплатить штраф в размере 1000 рублей.

Госавтоинспекция Крыма призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, быть внимательными на дорогах и напоминает о том, что не стоит торопиться, ведь дорога не прощает ошибок!