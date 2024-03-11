Дан старт конкурсу «Память о героях в названиях улиц и площадей Севастополя»

Сегодня в Севастополе стартовал патриотический конкурс «Память о героях в названиях улиц и площадей Севастополя», посвящённый 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Цель конкурса — формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к Родине, любви к родному краю.

Мы предлагаем севастопольским школьникам от 10 до 17 лет вспомнить имена Героев, подаривших нам мирное небо. Для участия необходимо направить творческую работу – презентацию с рассказом об улицах и площадях Севастополя, названия которых носят имена защитников и освободителей города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста по работе с семьёй Центра социальной помощи семье и детям Анну Сошкину.

Направлять работы можно на электронный адрес: orgmetod.sev.cspsd@mail.ru. Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении. Срок подачи заявок – с 11 марта по 19 апреля 2024 года, справки по телефону: +7 (8692) 54-21-99.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя