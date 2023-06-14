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Дан старт приему заявок на участие во Всероссийском фестивале «Человек, познающий мир»

Дан старт приему заявок на участие во Всероссийском фестивале «Человек, познающий мир»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 20:45 14.06.2023

Стартовал прием заявок на участие в XV Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир», посвященном укреплению межнационального единства народов Российской Федерации.

Фестиваль проходит при содействии Министерства культуры Крыма. Организаторы кинопроекта — Крымский киномедиацентр и ООО «Юпитер-XXI» (Москва). Целью проекта является популяризация отечественного кинематографа для развития уважения к культуре и истории страны, содействие укреплению межнационального единства народов России, формированию патриотизма и гражданственности у аудитории. Программа мероприятий фестиваля направлена на ознакомление жителей Республики Крым с новыми и малоизвестными широкой аудитории произведениями отечественного кинематографа; создание площадки для воспитания патриотизма, социальной и гражданской ответственности средствами кино; формирование профессиональной коммуникативной среды для взаимодействия кинематографистов с педагогами, родителями и детьми; привлечение внимания к киноискусству зрителей разных возрастов; осуществление предпрофессионального образования в сфере кинематографа подростков и молодежи, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Фестиваль пройдет с 12 по 15 сентября 2023 года в Симферополе, других городах и районах Республики Крым.

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Для участия необходимо до 1 августа 2023 года заполнить заявку и отправить ее на официальный адрес электронной почты: [email protected].

Ознакомиться с регламентом фестиваля можно на официальном сайте Крымского киномедиацентра.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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