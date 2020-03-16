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Дан старт регистрации на севастопольский этап молодежного конкурса «Ты – инноватор»

Дан старт регистрации на севастопольский этап молодежного конкурса «Ты – инноватор»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 16.03.2020

Цель конкурса «Ты – инноватор», отмечают его инициаторы, – привлечь общественное внимание к проектам молодых ученых, которые помогут Севастополю в социальных, технологических сферах жизни посредством медиасферы.

Участие в конкурсе могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, а также коллективы (от 3 человек), в составе которых присутствуют граждане Российской Федерации от 14 до 30 лет. Допускаются работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно (от 3 человек). Для участия необходимо подать заявку на конкурс на сайте автоматизированной информационной системы АИС «Молодёжь России», где описать инновационную идею или готовый проект, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Номинации конкурса: «Инженерные и информационные технологии», «Цифровые сервисы», «Спортивные технологии», «Медицинские технологии», «Биомедицинские технологии», «Сельскохозяйственные технологии», «Экология», «Энергоэффективные технологии», «Транспорт», «Космические технологии», «Энергетика и ядерные технологии».

Задачи конкурса направлены на обнаружение новых технологических идей и проектов молодёжи с дальнейшей их коммерциализацией, а также для развития инфраструктуры поддержки предпринимательства среди молодежи и популяризации технологического предпринимательства. В результате реализации данного конкурса ожидается рост инвестиционной привлекательности региона в целом, а также использование достижений молодежной деятельности в модернизации социально-экономической сферы Российской Федерации, — говорят авторы проекта.

Организаторы конкурса: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, а также ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

Дан старт регистрации на севастопольский этап молодежного конкурса «Ты – инноватор»

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