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Дан старт регистрации на участие в мастерских арт-парка «Таврида»

Дан старт регистрации на участие в мастерских арт-парка «Таврида»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 18:42 13.04.2021

13 апреля открылась регистрация на воркшопы арт-парка «Таврида», где под руководством экспертов молодые дизайнеры, архитекторы и инженеры пройдут путь от разработки художественной концепции новых арт-объектов до их реализации. Результаты труда творцов дополнят основную экспозицию арт-парка в Крыму.

Проект «Таврида.Воркшоп» – это творческая лаборатория для смелых экспериментов и реализации творческого потенциала. Командная работа состоится совместно с приглашенными экспертами – промышленным дизайнером Буляш Тодаевой, медиахудожником Ильдаром Якубовым и светодизайнером Анастасией Приходько. Участники прокачают навыки на образовательных лекциях по топ-темам: архитектуре, форме, материалам, — отмечают в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

В программе воркшопов нового сезона запланировано три тематических направления. В «Медиадизайне» творцы научатся применять световые, лазерные, проекционные, LED-технологии и системы управления, способные наполнить новыми смыслами арт-объект «Человек, смотрящий в море». В «Световом дизайне» будут практиковать современные подходы к проектированию света, технологию и методы их применения, разработку освещения для действующих объектов парка. В «Устойчивом дизайне» творцы освоят принцип проектирования физических объектов, процессов и сервисов с равноценным фокусом на экологию, экономику, технологии, социум и культуру.

В прошлом году в рамках воркшопов были созданы арт-объекты  «Юла», «Таврический поток», «Там-там». Сегодня украшением Капсельской бухты являются 27 арт-объектов.

Успей зарегистрироваться и оставить свой след в истории!

Подробности на сайте tavrida.art/artpark.

Дан старт регистрации на участие в мастерских арт-парка «Таврида»

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