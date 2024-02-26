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Дан старт регистрации предпринимателей для участия в конкурсе «Создай НАШЕ»

Дан старт регистрации предпринимателей для участия в конкурсе «Создай НАШЕ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:11 26.02.2024

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация доступна на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.

Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.

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Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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