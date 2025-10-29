Дан старт Всероссийскому конкурсу на обновление экспозиции Ливадийского дворца-музея

Конкурс проводится в двух номинациях: «Концепция реэкспозиции Ливадийского дворца-музея» и «Концепция новой экспозиции музейного пространства». Заявки можно подавать в одну или обе номинации.

Призовой фонд превышает 1 млн рублей в каждой категории, включая гран-при – 1 млн рублей за лучшую работу. Также предусмотрены специальные награды, в том числе за лучшую студенческую концепцию.

Конкурс проходит до 12 декабря 2025 года в смешанном формате: первый этап – онлайн, с подачей материалов через платформу, финал – очный в Ливадии.

Как отметили организаторы, участие в конкурсе открыто для музеев, проектных бюро, дизайнеров, кураторов, искусствоведов, студентов и молодых специалистов профильных направлений. Положение о конкурсе и техническое задание доступны на официальной странице: https://ano-orbita.ru

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым