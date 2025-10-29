Прямо сейчас:
Дан старт Всероссийскому конкурсу на обновление экспозиции Ливадийского дворца-музея
фото: официальный сайт Ливадийского дворца-музея

Дан старт Всероссийскому конкурсу на обновление экспозиции Ливадийского дворца-музея

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:58 29.10.2025

С 1 ноября по 12 декабря 2025 года состоится Всероссийский конкурс на разработку новой концепции экспозиции музейного пространства Ливадийского дворца. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, подчеркнув значимость проекта для сохранения и актуализации исторического наследия.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Концепция реэкспозиции Ливадийского дворца-музея» и «Концепция новой экспозиции музейного пространства». Заявки можно подавать в одну или обе номинации.

Призовой фонд превышает 1 млн рублей в каждой категории, включая гран-при – 1 млн рублей за лучшую работу. Также предусмотрены специальные награды, в том числе за лучшую студенческую концепцию.

Конкурс проходит до 12 декабря 2025 года в смешанном формате: первый этап – онлайн, с подачей материалов через платформу, финал – очный в Ливадии.

Как отметили организаторы, участие в конкурсе открыто для музеев, проектных бюро, дизайнеров, кураторов, искусствоведов, студентов и молодых специалистов профильных направлений. Положение о конкурсе и техническое задание доступны на официальной странице: https://ano-orbita.ru

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 2 112

