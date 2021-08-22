Даниил Кравченко из Симферополя – победитель юношеского первенства Европы по боксу

Симферополец Даниил Кравченко стал победителем юношеского первенства Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет. Соревнования с 10 по 20 августа проходили в столице Боснии и Герцеговины – Сараево.

В финале весовой категории до 44 кг воспитанник Олега Мельника раздельным решением судей (3:2) одолел Видади Зейниева из Украины, — сообщает «Крымский спорт».

Соревнования проходили в 13 весовых категориях у девушек и в 16 – у юношей. Российские боксеры были представлены в 24 финальных поединках.

Всего же российские боксеры из 29 возможных медалей завоевали 28 наград. В копилке сборной России оказались 19 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Соответственно, наша сборная с огромным запасом выиграла общекомандный зачет первенства Европы.