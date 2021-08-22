Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Даниил Кравченко из Симферополя – победитель юношеского первенства Европы по боксу

crimeapress_news



«Верево Сити»
Даниил Кравченко из Симферополя – победитель юношеского первенства Европы по боксу
фото: ВКонтакте

Даниил Кравченко из Симферополя – победитель юношеского первенства Европы по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:20 22.08.2021

Симферополец Даниил Кравченко стал победителем юношеского первенства Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет. Соревнования с 10 по 20 августа проходили в столице Боснии и Герцеговины – Сараево.

В финале весовой категории до 44 кг воспитанник Олега Мельника раздельным решением судей (3:2) одолел Видади Зейниева из Украины, — сообщает «Крымский спорт».

Соревнования проходили в 13 весовых категориях у девушек и в 16 – у юношей. Российские боксеры были представлены в 24 финальных поединках.

Всего же российские боксеры из 29 возможных медалей завоевали 28 наград. В копилке сборной России оказались 19 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Соответственно, наша сборная с огромным запасом выиграла общекомандный зачет первенства Европы.

Даниил Кравченко из Симферополя – победитель юношеского первенства Европы по боксу

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.