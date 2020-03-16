Данные мониторинга: в Крыму – рост бронирования в пансионатах, санаториях и отелях

Ситуация в туристической отрасли Крыма мониторится в ежедневном режиме. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Ежедневный мониторинг загрузки средств размещения и бронирования в туристической отрасли Крыма необходим для составления полной картины влияния геополитической ситуации в стране и мире, – пояснила вице-премьер.

Ирина Кивико рассказала, что представители турбизнеса Крыма отмечают рост бронирования и повышенный интерес к отдыху на полуострове.

Ведущими туроператорами, работающими на крымском направлении, отельерами сейчас отмечается повышенный спрос на отдых в Крыму в период майских праздников и «высокого» летнего сезона. Министерство курортов и туризма РК находится на прямой «горячей» линии с собственниками и представителями турбизнеса. Все отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура готовы и работают без всяких ограничений. Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда, – отметила Ирина Кивико.

Так, по результатам анализа данных бронирования, Крым признан самым популярным для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях весной.

Уникальные природные условия Крыма, профессиональный подход персонала и современные методики оздоровления привлекают отдыхающих. Кроме того, рабочие встречи с руководителями крупных промышленных предприятий северных регионов страны, которые сейчас проводятся представителями Минкурортов РК на уровне заместителей губернаторов, также подтверждают стремление россиян отдыхать и оздоравливаться в Крыму, – подчеркнула вице-премьер.

При этом ситуация с распространением коронавируса держится на постоянном контроле.