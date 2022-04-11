Данные о недвижимости физлиц могут засекретить. Что бы это значило?

В Госдуму, сообщает РБК-Недвижимость , внесен законопроект, согласно которому данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут доступны только с согласия собственников объектов. Для раскрытия данных собственник должен подать в реестр соответствующее заявление, разрешающее предоставлять такие персональные данные.

В законопроекте предусмотрен ряд исключений, когда персональные данные будут указываться в выписках и без разрешения. Такие документы смогут получить супруги собственников объектов недвижимости, а также их совладельцы. Кроме того, информация должна будет выдаваться по запросам нотариусов, действующих на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Если поправки будут приняты, то в большинстве случаев персональные данные правообладателей в выписках будут скрыты, считает партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Екатерина Котова. Ведь, по ее словам, вряд ли заявления о раскрытии персональных данных будут подаваться в ЕГРН в массовом порядке. Однако если собственник хочет продать квартиру, то он заинтересован в таких проверках на чистоту и наверняка напишет заявление в ЕГРН, в котором разрешит указывать в выписке свои данные, добавила Екатерина Котова.

Предлагаемый законопроект серьезным образом сужает принцип публичной достоверности сведений ЕГРН в том смысле, который позволяет покупателю (арендатору и прочим) наверняка знать своего продавца (арендодателя и т. д.). Сама мысль ограничения доступа к сведениям ЕГРН не нова. В 2015 году ФСБ предложило законопроект о «засекречивании» информации из тогда еще ЕГРП, — отмечает юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Сергей Филиппов.

Подобные ограничения только усложнят оборот недвижимости в России, затрудняя получение сведений о собственнике, обременениях недвижимости и делая процедуру проверки чистоты более трудоемкой, считает Сергей Филиппов. Такого рода меры избыточны и неэффективны, а действующее законодательство уже предусматривает механизмы защиты собственников от неправомерных действий. Например, собственник может запретить осуществление любых действий с его недвижимостью без его личного участия, резюмирует эксперт.

С 1 января 2023 года вводится новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью новой выписки можно будет получить информацию по установленным в пользу отдельного лица ограничениям прав, таких как ипотека, аренда или рента. Лица, имеющие право получить такую выписку, смогут узнать, есть ли у конкретного гражданина ипотечный кредит и сдает ли он свою недвижимость в аренду (по крайней мере официально).

Источник: РБК-Недвижимость

О недвижимости в Крыму и в Севастополе:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!