Дарья Крапивина из Севастополя – победитель Кубка мира по рукопашному бою

Дарья Крапивина из Севастополя стала обладателем Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования прошли в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Крапивиной не нашлось равных в весовой категории до 50 кг. В финале Дарья одолела действующую чемпионку мира Гульжохон Норматову из Узбекистана. Благодаря этой победе Дарья Крапивина выполнила норматив мастера спорта международного класса, — отмечает «Крымский спорт».
Кубок мира по рукопашному бою впервые прошел в России. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран. Сборная России выиграла командный зачет.
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