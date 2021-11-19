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Дарья Крапивина из Севастополя – победитель Кубка мира по рукопашному бою
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Дарья Крапивина из Севастополя – победитель Кубка мира по рукопашному бою

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:32 19.11.2021

Дарья Крапивина из Севастополя стала обладателем Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования прошли в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Крапивиной не нашлось равных в весовой категории до 50 кг. В финале Дарья одолела действующую чемпионку мира Гульжохон Норматову из Узбекистана. Благодаря этой победе Дарья Крапивина выполнила норматив мастера спорта международного класса, — отмечает «Крымский спорт».

Кубок мира по рукопашному бою впервые прошел в России. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран. Сборная России выиграла командный зачет.

Дарья Крапивина из Севастополя – победитель Кубка мира по рукопашному бою

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