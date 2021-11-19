Дарья Крапивина из Севастополя – победитель Кубка мира по рукопашному бою

Дарья Крапивина из Севастополя стала обладателем Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования прошли в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя , Крапивиной не нашлось равных в весовой категории до 50 кг. В финале Дарья одолела действующую чемпионку мира Гульжохон Норматову из Узбекистана. Благодаря этой победе Дарья Крапивина выполнила норматив мастера спорта международного класса, — отмечает «Крымский спорт» .

Кубок мира по рукопашному бою впервые прошел в России. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран. Сборная России выиграла командный зачет.