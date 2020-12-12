Дата недели: АН «Мультидом» — четверть века на рынке недвижимости. Молодость, однако

Севастопольское Агентство недвижимости «Мультидом» , взяв старт в работе 25 лет назад, сегодня на Крымском полуострове — одно из самых больших. И, пожалуй, самое известное за его пределами: в числе клиентов компании — а это покупатели, продавцы, арендаторы как частники, так и предприниматели — не только севастопольцы и крымчане, но и жители материковой России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Сколько «квартирных вопросов» за четверть века решили сотрудники «Мультидом»? А они и подсчитывать не берутся. Сотни — точно. Да ведь дело, говорят «мультидомовцы», и не в количестве. Главное — результат. А то, что он есть, подтверждает красноречивый факт: среди клиентов, обратившихся за помощью в АН единожды, затем приходят повторно или же рекомендуют агентство родственникам, знакомым, друзьям — большинство.

25 лет — это… мало

Для любого предприятия 25 лет работы, разумеется, внушительный срок. Для компании, действующей в сфере, в которой изменения происходят едва ли не каждый день, — пересматривается законодательство, меняется ситуация на рынке, финансовые условия и т.д. — тем более. Как смотрят на прожитые годы сами «мультидомвцы»? Основатель и бессменный директор Агентства Наталья Массальская отмечает: «груза лет» не чувствуют однозначно.

Мы считаем, что это молодость. Есть же предприятия и со столетней историей! Нам есть, куда расти. Конечно, мы дети Закона о приватизации жилищного фонда. Когда у нас недвижимость стала товаром, а не просто объявлением об обмене на Доске с этими самыми объявлениями. И сделки первые пошли, и опыт начал нарабатываться, и технологии риэлторские стали появляться. Когда всё только начиналось, было очень интересно. А сейчас — потрясающе интересно! И в первую очередь потому, что профессия «риэлтор» — это деятельность, при которой доводится постоянно развиваться и совершенствовать навыки. И швец, и жнец, и на дуде игрец — это про современных риэлторов. Ты должен разбираться и в законах, и в подзаконах, и в распоряжениях, и в маркетинге, и в строительстве, и в психологии отношений… Быть быстрым – в работе с ведомствами, с клиентами — вот главное сегодня. И — да, профессия заставляет быть максимально ответственным, относиться к каждому своему шагу серьёзно – последствия ведь в нашей сфере всегда далеко идущие.

Говоря же о залоге успеха АН «Мультидом» , Наталья Массальская безапелляционна: во-первых, подчёркивает, — дело в команде. Удалось в единый круг собрать людей, которые не просто ходят на работу «с 9 до 17», а сделали её… по сути… своим образом жизни. Во-вторых: сотрудники «Мультидом» всегда в движении вперёд.

Нам всегда мало того, что мы знаем. Всегда мало тех навыков, которые есть у нас «здесь и сейчас». Факт в том, что в этой профессии невозможно остановиться в обучении. Каждый день появляется что-то новое. И мы учимся. Внедряем новые технологии. На месте не устоишь. Конкуренцию тоже ведь никто не отменял — приходится соответствовать, — отмечает Наталья Массальская.

Вместе с тем, новое новым, но в АН «Мультидом» считают важным — компанию «строят по кирпичикам» каждый год, а значит необходимо отмечать важные моменты в деятельности. И, глядя на перечень ежегодных достижений и свершений «мультидомовцев», сомнений в общем-то не остаётся — агентство следует принципу «Развитие — главное» не только номинально. Многие ли предприятия могут похвастаться такой хронологией знаковых событий за четверть века работы?

1995 год: создание Агентства недвижимости «МУЛЬТИДОМ».

создание Агентства недвижимости «МУЛЬТИДОМ». 1996 год: АН входит в Ассоциацию специалистов по недвижимости Украины.

АН входит в Ассоциацию специалистов по недвижимости Украины. 1997 – 2002 годы: «Мультидом» открывает филиалы во всех районах Севастополя.

«Мультидом» открывает филиалы во всех районах Севастополя. 2002 год: в Севастополе создаётся региональное отделение Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, которое возглавила Массальская Н.Я.; «Мультидом» участвует в Международном Конгрессе CEREAN (объединение Ассоциаций Риэлтеров Стран Центральной и Восточной Европы), который проходил в Санкт-Петербурге.

Севастополе создаётся региональное отделение Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, которое возглавила Массальская Н.Я.; «Мультидом» участвует в Международном Конгрессе CEREAN (объединение Ассоциаций Риэлтеров Стран Центральной и Восточной Европы), который проходил в Санкт-Петербурге. 2003 год: Международный Институт Бизнеса (Киев), курс управления инвестициями.

Международный Институт Бизнеса (Киев), курс управления инвестициями. 2004 год: АН награждено наградой «Best CEREAN 2004» на ежегодной конференции Международного объединения Ассоциаций Риэлторов Центральной и Восточной Европы («CEREAN») в Риге; «Мультидом» — победитель в номинации «Лучшая риэлторская компания на региональном рынке недвижимости Украины-2004» конкурса «Признание – 2004».

АН награждено наградой «Best CEREAN 2004» на ежегодной конференции Международного объединения Ассоциаций Риэлторов Центральной и Восточной Европы («CEREAN») в Риге; «Мультидом» — победитель в номинации «Лучшая риэлторская компания на региональном рынке недвижимости Украины-2004» конкурса «Признание – 2004». 2005 год: директор ООО «МУЛЬТИДОМ» Массальская Наталья Яковлевна признана победителем в номинации «Лучший Риэлтор Украины 2005» конкурса «Признание – 2005».

директор ООО «МУЛЬТИДОМ» Массальская Наталья Яковлевна признана победителем в номинации «Лучший Риэлтор Украины 2005» конкурса «Признание – 2005». 2006 год: компания стала членом IREM, получены титульные сертификаты о присвоении квалификации «Certified Property Manager», Institute of Real Estate Management, USA; «Мультидом» — победитель в номинации «Лучшая риэлторская компания на первичном рынке недвижимости Украины-2006» конкурса «Признание – 2006».

компания стала членом IREM, получены титульные сертификаты о присвоении квалификации «Certified Property Manager», Institute of Real Estate Management, USA; «Мультидом» — победитель в номинации «Лучшая риэлторская компания на первичном рынке недвижимости Украины-2006» конкурса «Признание – 2006». 2007 год: «мультидомовцы» стали членами FIABCI – Международной Федерации Недвижимости; Получены дипломы о присвоении квалификации «International Real Estate Specialist» FIABCI University; «Мультидом» выступил участником и партнером Института Адама Смита в международных форумах «Недвижимость Украины», которые проходили в Лондоне и Киеве; «Мультидом» — участник Конгресса Национальной Ассоциации Риэлторов США, который проходил в г. Лас-Вегас.

«мультидомовцы» стали членами FIABCI – Международной Федерации Недвижимости; Получены дипломы о присвоении квалификации «International Real Estate Specialist» FIABCI University; «Мультидом» выступил участником и партнером Института Адама Смита в международных форумах «Недвижимость Украины», которые проходили в Лондоне и Киеве; «Мультидом» — участник Конгресса Национальной Ассоциации Риэлторов США, который проходил в г. Лас-Вегас. 2008 год: дипломант Национального конкурса «Профессиональное признание 2008» в номинации «Лучшая риэлторская компания 2008».

дипломант Национального конкурса «Профессиональное признание 2008» в номинации «Лучшая риэлторская компания 2008». 2009 год: победитель IV-го Национального рейтинга «Лучшие риэлторские компании Украины 2009»

победитель IV-го Национального рейтинга «Лучшие риэлторские компании Украины 2009» 2014 год: «Мультидом» вошёл в Российскую Гильдию Риэлторов.

«Мультидом» вошёл в Российскую Гильдию Риэлторов. 2016 год: «Мультидом» — победитель Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2016 Всероссийского жилищного конгресса в номинации «Лучшая региональная риэлторская организация на вторичном рынке жилья».

«Мультидом» — победитель Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2016 Всероссийского жилищного конгресса в номинации «Лучшая региональная риэлторская организация на вторичном рынке жилья». И! В течение 22 лет (с 1998 по 2020 год) АН «Мультидом» — является лучшим агентством недвижимости по итогам ежегодных конкурсов риэлторских предприятий г. Севастополя, проводимых Ассоциацией «Недвижимость Севастополя».

Я не ощущаю, что 25 лет это много. Мне кажется, что мало. Ещё очень многое нужно знать, уметь, продвигаться вперёд. Добиваться! — констатирует Наталья Массальская.

Было не только трудно, но и страшно

Именно так, комментируя хронологию деятельности компании, директор АН «Мультидом» характеризует 2008 год. Кризисный год, когда рынок недвижимости буквально рухнул.

В общем, мы пережили два кризиса. В 2004 году — тогда, правда, как-то тихо и спокойно «вырулили» из проблемной ситуации. А вот 2008-й мы очень горько пережили. Были к тому моменту закредитованы очень сильно — занимались выкупами через ипотеку, и офисы в других городах были ипотечными. В результате, буквально врезались в кризис 2008-го. Элементарно — не рассчитали силы. Вот тогда было очень тяжело. Ты — как директор компании — в ипотеке, а у тебя коллектив. Со своими проблемами. Было так, что приходилось говорить: «Спасибо за работу, вы уволены, перспектив пока не видим». Вот тогда мне было страшно. Когда люди наши пошли в Центр занятости, когда кого-то приходилось устраивать хоть куда-то, чтобы помочь на хлеб заработать. Получали копейки. В «страховых» работали, гостиницах… Кто-то скатерти стирал! Чтобы просто выжить. Но продержались… Рынок заработал, но год был по-настоящему страшным, — вспоминает Наталья Массальская.

Даже, подчёркивает директор АН «Мультидом», по сравнению с 90-ми. Когда в риэлторскую деятельность «влились», чтобы буквально пережить голодные времена.

Я ведь занялась риэлторской деятельностью в 90-ом году. Моему сыну было полтора года, и я вышла на работу в АН “Шанс” к своему мужу. Это в прямом смысле слова было голодное время. То время, когда инженеры, учёные, врачи, педагоги, чтобы выжить пошли на «толчки», ездили в Турцию, покупали-перепродавали. Мы тогда были одними из первых риэлторов в городе. С бандитами даже приходилось сталкиваться. Всем казалось, что деньги водятся в сфере недвижимости. Но денег особых не было. Они были на еду, не больше. Но! Тогда было ничего не страшно, потому что кушать было нечего. Как всегда для молодёжи. Ничего не знаешь, потому и не страшно. И тогда, конечно, главная сложность была в том, чтобы встать на ноги. Создать репутацию. Доказать, что мы имеем право на профессиональную жизнь. Пытались, толкались, шли вперёд… А потом, когда случилась приватизация, конечно, сфера недвижимости начала развиваться активно.

Счастье в профессии? В движении и людях

Сотрудники АН «Мультидом», определяя счастливый период в своей деятельности, остаются верными своему принципу: «Развитие — главное».

Когда мы открывали офисы иногородние. По Крыму: Симферополь, Ялта, Бахчисарай. Я помню, как это делали. Как с удовольствием покупали помещения, команды набирали, обустраивали филиалы. Нам уже было тесно в Севастополе. Мы пошли “на Крым”. Это было до 2008 года. Мы развивались. У нас тогда было около 100 сотрудников! Вот это драйв, когда у тебя такой большой и дружный коллектив. Работали вместе, праздновали вместе.., — говорит Наталья Массальская.

Но, глядя на те времена «из 2020 года», с его требованиями и новыми условиями работы, директор АН «Мультидом» крепко задумывается над вопросом — «Хочет ли она сейчас «дорастить» коллектив до сотни сотрудников?».

Думаю, у меня сейчас политика немного другая. Мы из количества переросли в качество. Хочется, чтобы была отлажена максимально эффективная работа. У нас есть люди, которые и по 20 лет работают. 18, 15, 10! Это золотой фонд «Мультидома». Этот «костяк» достаточно большой. И это самая большая ценность в моей жизни. Счастье, что вокруг меня есть люди, которые со мной и 20, и 25 лет. Которые тогда поверили мне и пошли за мной. Идут со мной сейчас! И вот такой сотрудник – один – может заменить собой с десяток новичков, — отмечает Наталья Массальская. — Они обросли клиентурой, знаниями, опытом. И продолжают учиться, понимая, что совершенствование в профессии — это важно. Вот на них всё держится.

Сегодня АН «Мультидом» — это пять десятков крепких профессионалов. Причём в компании «семейственность» — ещё один из фундаментальных «кирпичиков» успеха.

Да, у нас работают семьями. А у некоторых семьи уже в «Мультидоме» образовались. Преемственность поколений тоже есть. Мой сын здесь, к примеру. Долго искал свою дорогу — сама на этом настаивала — но в итоге пришёл в компанию. Через кризис 2008 года, кстати. Мы с ним переживали его вместе. Он думал, что мама – это такая каменная “недвижимость”, с которой ничего не может случиться, которая не споткнётся, которая всегда всё делает правильно, которая будет тебя за руку вести всегда, как вела в школу. За которую можно спрятаться и любую грозу переждать. А мама оступилась, не рассчитала… И он тогда подставил плечо! Решил, что сфера недвижимости, раз уж она так непредсказуема и уязвима, не его, и пошёл класть плитку! Одновременно учился в вузе на экономическом. На бюджете, получал стипендию. И мы на эти деньги жили тогда. Себя кормил, меня кормил.., — говорит Наталья Массальская. А потом как-то само получилось, что он к нам в «Мультидом» перебрался. У него большой плюс: технические навыки. Он прекрасный строитель: видит «изнанку» недвижимости, может её оценить с этой точки зрения. У него риэлторство со строительством вместе, что многое даёт. Земельные участки его тема – видит на перспективу, где дом посадить, как это будет и т.д. Советы даёт клиентам. Как же отрицать то, что в случае «Мультидома», семьи — это важно? Наш коллектив — семья — и так тоже считаем.



25 лет… А дальше?

Ещё один важный момент, на котором держится все эти годы АН «Мультидом», считает его директор, — нет ошибок, есть возможности.

Ошибки, если говорить об этом в общепринятом смысле, конечно, были. И дорого нам, естественно, стоили. Но с другой стороны, каждая ошибка приносила прекрасный результат – выводы, знания по поводу того, как нельзя поступать, или, напротив, как поступать. Так что — не ошибки! Пороги жизни, уроки. Всё, что ни делается, к лучшему. Это тоже принцип. Я так живу. Все перемены и трудности к лучшему, если ты их будешь бояться, то ничего не добьёшься. В развитии остановишься. У нас даже слоган был такой, на логотипе был напечатан: «Все перемены к лучшему». Главное, идти по своей дороге. Тогда всё складывается.

Есть ли желание перемен на 26 году жизни компании?

В год, который буквально перевернул с ног на голову всё, говорить о желании перемен? Мы их уже переживаем! Да, трудно работать в пандемию. Тоже ведь кризис, к которому мы не были готовы, в условиях которого буквально приходится ориентироваться на ходу. Но опыт выживания уже есть и этот период мы сумели обернуть на пользу для своего развития. Так что, точно могу сказать: за эти 25 лет много всего прошли и видели. Как цены падают, как они взлетают. Кризисы, ипотеки. Рынок недвижимости — это горки. Станет ли он другим? Вряд ли, — отмечает Наталья Массальская. — А цель моя в 25 лет — работать! Мне всегда, конечно, мало качества. Хочу, чтобы все работали ещё эффективнее. Стремились к большему. И ведь не только мне это надо, но и коллективу компании тоже. Чтобы каждое действие приносило результат, а не «холостой ход» был. «Мультидом» — в этом!