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Даже если ты на КАМАЗе, соблюдай ПДД. Поучительная история из Ялты

Даже если ты на КАМАЗе, соблюдай ПДД. Поучительная история из Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:44 22.11.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубое нарушение ПДД.

Ранее в социальных сетях пользователем опубликован материал, на котором водитель транспортного средства КАМАЗ в г. Ялте на ул. Сеченова нарушил Правила дорожного движения, осуществив выезд в нарушение требований запрещающего знака «3.1.», чем нарушил п.1.3 ПДД РФ, — рассказали (и показали видео) в МВД по РК.

Нарушителем (водителем КАМАЗа) оказался местный житель, 1960 года рождения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1., ст. 12.15 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»). Санкция предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 500 рублей. «Мелочь», а неприятно же…

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