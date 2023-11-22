Даже если ты на КАМАЗе, соблюдай ПДД. Поучительная история из Ялты

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубое нарушение ПДД.

Ранее в социальных сетях пользователем опубликован материал, на котором водитель транспортного средства КАМАЗ в г. Ялте на ул. Сеченова нарушил Правила дорожного движения, осуществив выезд в нарушение требований запрещающего знака «3.1.», чем нарушил п.1.3 ПДД РФ, — рассказали (и показали видео) в МВД по РК.

Нарушителем (водителем КАМАЗа) оказался местный житель, 1960 года рождения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1., ст. 12.15 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»). Санкция предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 500 рублей. «Мелочь», а неприятно же…