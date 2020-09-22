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Даже по графику в ряде микрорайонов Симферополя воды сегодня не будет
Фото: gg12.ru

Даже по графику в ряде микрорайонов Симферополя воды сегодня не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:52 22.09.2020

Вечером во вторник, 22 сентября, в ряде микрорайонов Симферополя — отклонения от графика подачи воды. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», причина отклонения от графиков – авария на сетях холодного водоснабжения. Повреждена магистральная труба водовода диаметром 500 мм.

Будет отклонение от графика по адресам: мкр. Москольцо, мкр. Украинка, мкр. Льдозовод, мкр. Жигулина Роща, мкр. Красная Горка, ул. Павленко, ул. Гоголя, ул. Жигалиной, ул. Калинина, ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Южная, ул. Авиационная, ул. Куйбышева, 127-153, ул. Донская, 41-19, ул. Кечкеметская, 69-93 и 94а, ул. Полюсная, п. Молодежное, п. Давыдовка, — говорится в сообщении ГУП РК «Вода Крыма».

Отметим, что в ряде микрорайонов воды все-таки есть, но подается с пониженным давлением. Ориентировочное время устранение аварии – поздняя ночь (или к утру).

Даже по графику в ряде микрорайонов Симферополя воды сегодня не будет

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