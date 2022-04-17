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Даже в окружении – только побеждать. Минобороны РФ о событиях 1945-го и 2022-го…
Фото из архива МО РФ: 15 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция

Даже в окружении – только побеждать. Минобороны РФ о событиях 1945-го и 2022-го…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 17.04.2022

Минобороны РФ ежедневно находит подтверждения преемственности традиций мужества, героизма, верности чести и долгу советских и российских воинов. Очередная история – часть которой из архива времен Великой Отечественной войны, а часть – из недавних событий спецоперации на Украине.

Выполнявший боевые задачи расчет зенитного ракетного комплекса майора Владимира Алексы был окружен диверсионной группой украинских националистов. Российские военнослужащие заняли круговую оборону и вступили в бой с многократно превосходящими силами противника. Несмотря на тяжелейшую обстановку, расчет майора Алексы не только отразил все атаки националистов, но и выполнил свою основную задачу по прикрытию воздушного пространства. В ходе боя зенитчики уничтожили девять самолетов и пять беспилотных летательных аппаратов. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было.

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В 1945 году орудийный расчет 203-мм орудия лейтенанта Ивана Никульникова, участвующий в боях за Будапешт, ночью был окружен группой фашистов в количестве более 300 солдат. Около 10 советских бойцов заняли круговую оборону и до самого рассвета вели упорные бои с превосходящим по силам противником. За это время им удалось не только отбить четыре немецкие атаки, но и самим дважды контратаковать. В результате боев советские артиллеристы уничтожили 185 гитлеровцев, из которых 35 – на счету Ивана Никульникова. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Даже в окружении – только побеждать. Минобороны РФ о событиях 1945-го и 2022-го…


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