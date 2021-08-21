Даже в «прощальном турне» Ангела Меркель не изменила свой взгляд на Крым

«Восточноевропейское турне» — в Москву и Киев – по сути прощальное в политической карьере Ангелы Меркель. В ближайшее время она покинет пост канцлера Германии и сейчас расставляет «точки над И» во внешней политике страны. Понятно, что катализатором стали события в Афганистане, но в ходе переговоров с Президентом РФ она напомнила о том, что явно не сближает две страны. В том числе о Крыме. Фрау Меркель упрямый и последовательный противник признания российского статуса полуострова. Не изменила себе и накануне.

Наша позиция такова, что аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины, и мы будем отстаивать эту позицию, и я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины, — заявила Меркель на совместной пресс-конференции с Путиным.

Российский лидер никак не отреагировал на эту реплику, но попросил Меркель во время визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу, потому что «руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации». Также Путин выразил надежду на то, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию в Донбассе с новым руководством Германии. Как говорится, сделайте хоть что-то хорошее напоследок.