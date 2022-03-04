DDOS-атаки, анонимные письма о «минировании» — с чем пришлось столкнуться Крыму сегодня

Крупнейшая в истории DDOS-атака осуществлена на информационные ресурсы органов власти в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор АО «Крымтехнология» Александр Узбек.

Ночью 4 марта 2022 в период с 00:05 по 02:30 на фоне специальной военной операции России IТ-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDOS-атаке в истории крымского сегмента. Мощность атаки составила 14 млн. пакетов в секунду. При этом крупнейшая DDOS-атака в истории интернета была зафиксирована в сентябре 2021 года на IТ-инфраструктуру Яндекса, она составляла 20,1 млн. пакетов в секунду, — говорится в сообщении.

В организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Отмечается, что атака была сразу двух типов SYN-flood и http-flood: первые направленны на вывод из строя телекоммуникационного оборудования, вторые — на вывод из строя веб-ресурсов.

По информации предприятия, на данный момент хакерам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым.

DDOS-атаки продолжаются и на сайты СМИ Крыма.

А сегодня электронные письма о «минировании» получили многие крымские школы и даже детские сады. Специальные службы проводят проверку.

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