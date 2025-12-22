Дебиторская задолженность: почему клиенты должны, а денег нет

Почему дебиторка съедает оборотные средства и как выстроить систему контроля. Разбираем инструменты работы с долгами и профилактику просрочек.

Компания показывает хорошую выручку, проекты идут, заказы есть, но денег на счетах критически мало. Знакомая ситуация для B2B-бизнеса: деньги заморожены в дебиторке. Клиенты получили товар или услугу, но платят с задержкой — неделя, месяц, иногда квартал. В это время бизнес вынужден брать кредиты на зарплаты и операционку, хотя формально он прибыльный.

Почему дебиторка выходит из-под контроля

Отсутствие системы мониторинга. В малом и среднем бизнесе учет долгов часто ведется вручную — в Excel-таблицах или даже в блокноте менеджера. Кто должен, сколько и с какого числа просрочка — информация размыта. Когда клиентов больше десяти, такой подход не работает. К моменту, когда собственник спохватывается, половина дебиторки уже просрочена на месяц и более.

Размытые условия оплаты. Договор говорит одно, менеджер обещает другое, в счете указано третье. Клиент выбирает наиболее выгодный для себя вариант — естественно, с максимальной отсрочкой. Без единых правил и контроля их соблюдения каждый клиент работает на своих условиях, а не на ваших.

Отсутствие сервиса обслуживания клиентов по финансовым вопросам. Когда клиент не понимает, как оплатить счет, куда отправить платежку или почему сумма не сошлась — он откладывает оплату. Нет быстрого ответа на финансовый вопрос — нет своевременной оплаты. Если бухгалтерия недоступна, а менеджер не может помочь с расхождением в акте сверки, клиент просто занимается другими делами, а ваш платеж откладывается на неопределенный срок.

Инструменты контроля дебиторской задолженности

Реестр дебиторки с градацией по срокам. Базовый инструмент — таблица, где видно: кто должен, сколько, с какой даты и сколько дней просрочки. Градация по срокам критична — задолженность до 30 дней, 30-60, 60-90, более 90. Чем старше долг, тем ниже вероятность его погашения. Такой реестр нужно обновлять еженедельно минимум.

Автоматические напоминания клиентам. За три дня до срока оплаты — напоминание, в день наступления срока — повторное, через неделю после просрочки — уведомление с предупреждением. Это не должно быть ручной работой менеджера. Современные CRM и учетные системы отправляют такие письма автоматически по заданным триггерам.

Регламент работы с просрочкой. Что делает менеджер при просрочке 7 дней, 14 дней, 30 дней — должно быть зафиксировано. На седьмой день — звонок и выяснение причин, на четырнадцатый — официальное письмо с требованием, на тридцатый — приостановка отгрузок и передача вопроса юристам. Без четкого алгоритма каждый случай решается по-разному, и клиенты быстро понимают, что дедлайны условные.

Профилактика лучше борьбы с последствиями

Кредитные лимиты на клиентов. Новому клиенту — небольшая отсрочка и маленький лимит задолженности. Доказал платежеспособность — условия улучшаются. Постоянная просрочка — лимит снижается или убирается совсем, переход на предоплату. Это защищает от ситуации, когда один крупный должник блокирует весь оборот.

Интеграция финансовых данных в CRM. Менеджер по продажам должен видеть текущую задолженность клиента до того, как согласует новую отгрузку. Если клиент должен за прошлые поставки, новая сделка идет только после оплаты долга или с одобрения руководителя. Такая простая связка между продажами и финансами предотвращает наращивание критической дебиторки.

Мотивация менеджеров на своевременную оплату. Если бонус менеджера зависит только от объема продаж, он будет продавать в долг всем подряд. Привязка части премии к фактической оплате в срок меняет поведение — менеджер начинает следить за платежной дисциплиной клиента.

