Дефицит бензина на заправках Крыма — причины

Сезон отпусков и ремонтов, а также нежелание заправщиков терять прибыль в разнице оптовой и розничной стоимости бензина стали одними из причин дефицита топлива в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Об этом в эфире

В принципе у нас каждый год примерно в августе начинается сезон масштабных отпусков — люди ездят в автопутешествия, на дачи, по России и так далее. Поэтому накладываются факты повышенного спроса, – сказал Митрахович. Также свою роль играют факторы ремонтов и логистики, в частности, в Крыму и Приморье, отметил эксперт. В Крыму, чтобы завозить топливо, приходится использовать ограниченное количество (контейнеров – ред. ) из-за дорожных мощностей, в том числе, – заметил эксперт. Станислав Митрахович также указал, что из-за переориентации экспорта и импорта России на восточные страны и строительства БАМа и Транссиба есть определенный недостаток железнодорожных мощностей. На каком-то этапе может просто не хватать для всех места, – сказал спикер в эфире радиостанции.

Митрахович также выделил отдельным пунктом одновременное намерение правительства контролировать рост цен на нефтепродукты и нежелание розничных продавцов терять прибыль. Многие независимые заправщики считают, что они не смогут выгодно для себя продать эти продукты в августе или в начале сентября, потому что рост цен на опт произошел, а в рознице правительство пытается сдерживать …. Получается, что независимый заправщик вроде бы и проведет правильное экономическое решение, а для потребителя получается нефтепродуктов просто нет, – считает эксперт. Митрахович спрогнозировал, что, в связи с окончанием сезона отпусков в сентябре ситуация выправится и дефицит топлива на автозаправках исчезнет. Узнайте больше: Порыв на водоводе Феодосия-Судак обещают устранить 24 августа Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС». Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.