Дефицит топлива: могут ли перебои с поставками повлиять на ход отопительного сезона

Что касается запасов мазута, договор у нас заключен, поставки осуществляются бесперебойно, каких-то нареканий на поставщика нет. График заявок, который мы им направляем, исполняется. Здесь я рисков никаких не вижу, — сказал руководитель предприятия.

Что касается дизельных котельных, то их в Крыму всего три и объем топлива для них требуется небольшой, отметил он. Необходимые запасы уже сформированы.

Запасы дизтоплива для техники «Крымтеплокоммунэнерго» также сформированы. В случае каких-либо аварий в ходе сезона транспорт предприятия будет выезжать на места бесперебойно, заверил гендиректор.

В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что АЗС республики планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней.

источник: РИА Новости Крым