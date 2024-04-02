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Дефицита воды в питающих Симферополь и Севастополь водохранилищах нет
фото: pikist.com

Дефицита воды в питающих Симферополь и Севастополь водохранилищах нет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 02.04.2024

Основные водохранилища, питающие Симферополь и Севастополь заполнены, дефицита воды нет. Об этом ТАСС сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Симферопольское водохранилище, его наполняемость 85,5%, Партизанское — 88,2%, Аянское — 100%, Чернореченское — 91,4%. Это основные водохранилища, которые питают Севастополь и Симферополь. Воды достаточно, — сообщила специалист.

По ее словам, водохранилища пополнились благодаря снегу, который выпал в горах и постепенно растаял. В то же время, Любецкая отметила, что впереди крымчан ждет засушливый период, поэтому воду следует бережно расходовать.

По данным обзора состояния крымских рек в марте 2024 года, которые опубликованы в понедельник на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 203,900 млн куб.м, что на 0,324 млн куб. м меньше, чем в феврале.

Отмечается, что в марте выпавшие осадки по территории речных бассейнов распределялись неравномерно. Положительные температуры способствовали таянию остатков снега в горных районах, благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Особенно высокой она оказалась в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, и Биюк-Карасу за счет сбросов воды из расположенных в верховьях водохранилищ.

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источник: ТАСС

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