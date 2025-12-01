Декабрь 2025 года: какие законы вступают в силу в России

С декабря некоторым россиянам повысят пенсии и выплаты, услуги в банках предоставят по цифровому паспорту, водители получат последний шанс продлить права автоматически, должников защитят от коллекторов, а покупателей – от нечестных цен. Главные законодательные новшества первого зимнего месяца – в подборке

Традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в ноябре прибавят 100% фиксированной выплаты в декабре – 8907,70 руб. Деньги поступят до Нового года без необходимости подавать заявления или предоставлять документы в Соцфонд. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Еще индексацию пенсии получат работающие пенсионеры, переставшие трудиться в ноябре.

Кроме того, увеличивается размер надбавки за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1314 рублей, государственной – 1377 рублей.

Подтвердите личность

С конца декабря в стране стартует второй этап внедрения цифрового паспорта. Теперь с его помощью можно получить услуги банков или других финансовых организаций. Но есть условие: если раньше клиент уже прошел очную идентификацию в конкретном учреждении. Оригинал тоже может пригодиться в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России. Еще одно нововведение касается иностранцев, но не всех, а только граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей. С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026-го на пограничных пунктах при въезде и выезде их будут фотографировать и собирать отпечатки пальцев. Биометрические данные используют для формирования цифрового профиля.

За рулем

С нового года в России перестанет действовать автоматическое продление водительских удостоверений, срок действия которых в нашей стране составляет 10 лет. Если действие прав заканчивается в декабре 2025 года, его пока еще продлят автоматически на три года – по декабрь 2028 года. Если же срок истекает с 1 января 2026 года, под автопродление они уже не подпадают.

Еще с 1 декабря по-новому будут считать размер утилизационного сбора при ввозе «легковушек» из-за границы. Его размер будет зависеть от мощности двигателя. Базовая ставка – по-прежнему 20 тысяч рублей. Ее умножат на коэффициенты, соответствующие количеству лошадиных сил и литражу. В итоге, например, для нового авто с объемом двигателя 1,6 кубических см и мощностью 257 лошадиных сил сбор вырастет почти на 43%.

Торговый отдел

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила предоставления потребительской рассрочки. Максимальный срок такой рассрочки теперь – не больше шести месяцев, а с декабря 2027 года – не больше четырех. Если покупатель просрочил платеж, штраф не может превышать 20% годовых от суммы долга. Еще операторы рассрочек больше не смогут взимать комиссии за услугу, а продавцы – устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты – сразу или по частям. Если совокупная сумма действующих рассрочек у одного клиента превышает 15 тысяч рублей, оператор обязан передавать информацию о договоре в бюро кредитных историй. Это позволит банкам и другим участникам рынка точнее оценивать долговую нагрузку и платежеспособность клиента. Кроме того, с 1 декабря обязательной становится цифровая маркировка для новых видов стройматериалов: герметиков, шпатлевок и монтажных пен.

И другие изменения…

…для должников: с начала декабря граждане-должники смогут жаловаться в ФССП России на слишком навязчивые коллекторские конторы через «Госуслуги». Речь о нарушении правил телефонного взаимодействия, которые не позволяют коллекторам звонить более одного звонка в сутки, чаще двух – в неделю, не более восьми – в месяц.

