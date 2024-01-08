Декабрь изрядно пополнил водохранилища Крыма – «плюс» 34 миллиона кубометров

Декабрь «отметился» в Крыму существенными осадками. Январь, по всей видимости, продолжает эту «традицию». В Крымских горах, отмечают синоптики, осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега: в районе плато Ай-Петри выпало 69 % нормы, а вот на Ангарском перевале — 129 % нормы. К 25 декабря в Крымских горах образовался снежный покров. Его средняя высота в горах составила 23 см.

Благоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала поддержанию повышенной водности в бассейнах большинства рек северного предгорья, а в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток, – сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Приток воды в водохранилища в декабре был значительный и в миллионах кубометров составил: Белогорское – 12,7, Симферопольское – 2,9, Счастливенское – 2,3, Чернореченское – 15,9.Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2024 года составил 205,6 млн. кубометров, что на 34,37 млн. кубов больше, чем месяц назад.