Декабрь в Крыму будет теплым, это хорошо. Осадков не предвидится, это плохо

Перед началом календарной зимы синоптики прогнозируют погоду в декабре, пишет Эксперт Online . Понятно, что такие долгосрочные «предсказания» — из области «50 на 50», но тенденция в прогнозах ясна. Юг России ждет относительно теплый декабрь.

Юг России будет проводить зиму в относительном тепле, что, впрочем, вполне традиционно. Но при этом в Ставрополье обещают зиму довольно холодную для этого региона: в декабре возможны просадки по ночам до минус 10, а днем минус 6-8. Радует то, что холода придут ненадолго и в январе уже станет тепло, а февраль так и вовсе принесёт раннюю весну. В Крыму всё будет примерно так, как и всегда: дожди, плюсовые температуры, хотя синоптики пугают заморозками и снегопадами. Так что возможно Новый Год полуостров встретит самой настоящей зимой, хотя и простоит такая погода всего несколько дней. Краснодарский край ждёт зима с температурными перепадами: ближе к праздникам градусники могут резко скакануть до минус 10, пойдёт снег. На море ждут штормов, шквалистого ветра. Но в январе уже потеплеет, а в феврале можно говорить смело о том, что зима закончилась, — погодная версия Эксперт Online.

Ключевое слово для Крыма – «дожди». Увы, они будут кратковременными. А вот «снегопады» — только в мечтах. Такое мнение высказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Следующую неделю я бы разделил на две части. Начало недели стартует примерно с такими же температурными показателями, как и на выходных, в понедельник ожидается +12…+14 градусов. Со вторника и в последующие дни начнет формироваться циклоническая депрессия – это уплотнение облачности и небольшие очаговые осадки в виде дождя, — цитирует метеоролога РИА Новости Крым .

Как уточнил специалист, в ближайшее время крымчанам не стоит рассчитывать на зимние пейзажи за окном. Кроме того, предстоящие дожди не будут отличаться обильностью, максимум – 1-3 мм.

Суточные колебания температуры сократятся. Ночью +2…+7 градусов, днем от +6 до +11. Несмотря на такой небольшой сброс по температуре, показатели все равно будут на несколько градусов выше нормы, — отметил Тишковец.

По его мнению, в декабре снегопадов в Крыму «не предвидится».