Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Декабрёвка» под Севастополем, что это за праздник такой
актуально в республике
«Декабрёвка» под Севастополем, что это за праздник такой
Иллюстрация: pikist.com

«Декабрёвка» под Севастополем, что это за праздник такой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:19 14.12.2023

23 декабря в этнографическом музее славянского быта в окрестностях посёлка Черноречье под Севастополем устроят предновогодний утренник – «Декабрёвку». По информации Турпортала Крыма, гостей ждут игровая программа, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и особенное горячее угощение.

Как сообщили организаторы, к участию приглашаются весёлые компании и дружные семьи. В программе предновогоднего утренника «Декабрёвка» – игровая программа «Выбор Деда Мороза», зажжение огней на ёлке, хоровод с главным зимним волшебником и его внучкой – Снегурочкой, а затем горячее угощение.

Гостям предложат национальные блюда: капустняк – щи из квашеной капусты с мясом, фирменную мамалыгу с брынзой и грибами, а также глинтвейн и чай со сладостями.

Мероприятие будет проходить на улице, поэтому одеваться следует по погоде, предупреждают организаторы. Участникам также предлагается выучить стих для Деда Мороза, захватить с собой ёлочную игрушку и, конечно, хорошее настроение, — советуют организаторы праздника.

Начало – в 13:00. Участие платное. Подробности можно уточнить по телефону: +7 978 748-53-55. Адрес: пгт. Черноречье, хутор Ильича в садовом товариществе «Черногорье», координаты: 44.545885, 33.669324.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.