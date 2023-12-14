«Декабрёвка» под Севастополем, что это за праздник такой

23 декабря в этнографическом музее славянского быта в окрестностях посёлка Черноречье под Севастополем устроят предновогодний утренник – «Декабрёвку». По информации Турпортала Крыма, гостей ждут игровая программа, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и особенное горячее угощение.

Как сообщили организаторы, к участию приглашаются весёлые компании и дружные семьи. В программе предновогоднего утренника «Декабрёвка» – игровая программа «Выбор Деда Мороза», зажжение огней на ёлке, хоровод с главным зимним волшебником и его внучкой – Снегурочкой, а затем горячее угощение.

Гостям предложат национальные блюда: капустняк – щи из квашеной капусты с мясом, фирменную мамалыгу с брынзой и грибами, а также глинтвейн и чай со сладостями.

Мероприятие будет проходить на улице, поэтому одеваться следует по погоде, предупреждают организаторы. Участникам также предлагается выучить стих для Деда Мороза, захватить с собой ёлочную игрушку и, конечно, хорошее настроение, — советуют организаторы праздника.

Начало – в 13:00. Участие платное. Подробности можно уточнить по телефону: +7 978 748-53-55. Адрес: пгт. Черноречье, хутор Ильича в садовом товариществе «Черногорье», координаты: 44.545885, 33.669324.