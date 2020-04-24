Декларационная кампания по НДФЛ в 2020 году продлится до 30 июля

В Налоговой службе Севастополя отмечают: представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года, — дают пояснения в пресс-службе Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн.

А теперь и в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по наиболее распространенным жизненным ситуациям. Это можно сделать по облегченным сценариям всего в несколько кликов. Так, через мобильное приложение можно задекларировать доход от сдачи недвижимости в аренду. Также тут можно заявлять налоговые вычеты: имущественный — на покупку или строительство недвижимости, социальные — за обучение и за лечение или покупку лекарств, — говорят специалисты.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе «обращения» выбрать его вид: заявить о доходе либо получить налоговый вычет, выбрать сценарий и пройти короткий опрос.

Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении — возможность сформировать конечный документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то приложение предложит пройти заполнение полной декларации в web-версии Личного кабинета.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 октября 2020 года.