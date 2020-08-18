Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Дела семейные… В Крыму мать была настолько против свадьбы дочери, что пырнула ее ножом

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 Дела семейные… В Крыму мать была настолько против свадьбы дочери, что пырнула ее ножом
Иллюстрация из открытых источников

Дела семейные… В Крыму мать была настолько против свадьбы дочери, что пырнула ее ножом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:49 18.08.2020

Это не сценарий к фильму Тарантино и не набросок полотна из жизни «горячей Мексики»… Все прозаичнее, и тем страшнее. В Крыму жительница Красноперекопска обвиняется в покушении на убийство дочери. «Изюминка» истории – всё это произошло накануне свадьбы девушки.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Красноперекопска. В настоящее время ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ), — сообщили в региональном управлении Следкома.

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что у 32-летней молодой женщины была запланирована регистрация брака, после чего супруги планировали переехать в другой населенный пункт. Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла. Пострадавшая была своевременно доставлена в медучреждение. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанная сама явилась в полицию. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Красноперекопск проводятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Дела семейные… В Крыму мать была настолько против свадьбы дочери, что пырнула ее ножом

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.