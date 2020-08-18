Дела семейные… В Крыму мать была настолько против свадьбы дочери, что пырнула ее ножом

Это не сценарий к фильму Тарантино и не набросок полотна из жизни «горячей Мексики»… Все прозаичнее, и тем страшнее. В Крыму жительница Красноперекопска обвиняется в покушении на убийство дочери. «Изюминка» истории – всё это произошло накануне свадьбы девушки.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Красноперекопска. В настоящее время ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ), — сообщили в региональном управлении Следкома.

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что у 32-летней молодой женщины была запланирована регистрация брака, после чего супруги планировали переехать в другой населенный пункт. Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла. Пострадавшая была своевременно доставлена в медучреждение. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанная сама явилась в полицию. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Красноперекопск проводятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.