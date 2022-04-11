Дела семейные? До тех пор, пока деяние не попадает под статью УК. Случай в Симферополе

В Симферополе в полицию обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что неустановленное лицо сняло с ее банковской карточки 95 тысяч рублей. Искать долго не пришлось. Собственную мать обокрала 32-леняя дочь. К слову, «дама», ранее неоднократно судимая.

Оказалось, что предприимчивая девушка, зная реквизиты банковской карты матери и используя ее мобильный телефон перевела на свой счет деньги, которыми в последствии распорядилась по собственному усмотрению.

Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Следователем УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. И это уже точно не «дела семейные».

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