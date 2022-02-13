Дела семейные? В Севастополе ссора сожителей обернулась крупной кражей

В Севастополе полиция разобралась в деле о краже. После возникшего бытового конфликта 34-летняя женщина выгнала своего 38-летнего сожителя из принадлежащей ей квартиры. Уходя, мужчина дождался, когда женщина отлучится в другую комнату и похитил её ювелирные украшения, хранившиеся в шкафу. Женщина написала заявление в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, — рассказали в УМВД по г. Севастополю. — Похищенные золотые серьги, кольца, кулоны, браслеты и другие украшения на общую сумму 200 тысяч рублей злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия и следственные действия и устанавливают местонахождение похищенных ювелирных изделий.

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