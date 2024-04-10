Дела земельные и «бумажные». К сведению участников СВО

Участникам специальной военной операции, стоящим в очередности на получение земельного участка, при смене персональных данных, необходимо уведомлять местную администрацию, в которую были поданы документы. Об этом напомнила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Речь идет о таких документах, как паспорт, снилс, а также важен факт смены прописки у заявителей.

Напомним, что минимущество Крыма не ведет программу по очередности участников СВО на получение земельного участка и не вправе вносить изменения в персональные данные заявителей. Такую работу ведут органы местного самоуправления.

Уважаемые заявители, в случае изменений ваших персональных данных, например, смены паспорта, изменения семейного положения или прописки, необходимо обязательно сообщить об этом в местную администрацию, куда подавали документы. Сотрудники органа местного самоуправления внесут необходимые изменения в программе, где формируется очередность, — разъяснила Лариса Кулинич.

Далее эта информация в обязательном порядке будет учитываться при оформлении документов, поэтому сообщайте информацию своевременно.

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