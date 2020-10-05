Делегация Госдумы РФ признала выборы в Киргизии честными и прозрачными

Делегация Государственной Думы Российской Федерации, принимавшая наблюдение за выборами в Парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызской Республики 4 октября, подписала совместный с другими наблюдателями от СНГ документ, признающий выборы честными, прозрачными и прошедшими в соответствии с законодательством Киргизии. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции 5 октября руководитель делегации Константин Затулин, возглавлявший также миссию наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ:

За день до голосования мы имели возможность встретиться с представителями некоторых партий, в частности, «Биримдик», «Ата Кекен» и «Республика». Как теперь становится ясным, лишь одна из них попадает в Парламент. Но на встречах никто не выражал сомнений или претензий к власти в неравном отношении в ходе избирательной кампании. Напротив, речь шла о том, что выборы проходят демократично, в конкурентной борьбе.

В самом деле, отмечают эксперты Института стран СНГ, все желающие, включая самих избирателей, смогли убедиться, что биометрическая система идентификации и электронные ящики для голосования исключали возможность вброса бюллетеней и иной фальсификации. На всех участках для голосования присутствовали десятки наблюдателей, с учетом того, что к выборам были допущены 16 партий. Предварительные итоги говорят о том, что в Парламент проходят 4 из них, и это, по традиции, вызывает неудовольствие у проигравших. Но, судя по всему, законных поводов для опротестовывания результатов нет.

При этом Константин Затулин, как и другие наблюдатели, отметили определенные недостатки, связанные с предусмотренной законом возможностью получения открепительных удостоверений («форма 2»). Наблюдатели от СНГ посоветовали ЦИК и Парламенту Киргизии в будущем обсудить необходимость такой практики. По мнению наблюдателей, отдельные шероховатости и недостатки не должны повлиять на итоги голосования.

Константин Затулин и другие руководители миссий наблюдения за выборами 5 октября были приняты спикером Парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым, а затем, Президентом Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе