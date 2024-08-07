Дельфинов Крыма переписали

Ранее на Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского сообщали, что крымские ученые составили базу с уникальным «свистом-автографом» афалин — одного из трех видов дельфинов, которые обитают в Черном и Азовском морях вокруг Крыма. Однако точное число идентифицированных таким образом особей не называлось.

В акватории юго-восточного Крыма детально описано сообщество афалин, которое представлено транзитной (мигрирующие особи) и резидентной группировками (постоянно пребывающие). Также выделены сообщества афалин в акватории западного, юго-западного, южного, юго-восточного и восточного Крыма. За 2014-2024 годы в прибрежной акватории Крымского полуострова акустически идентифицировано 823 особи, — говорится в ответе Минобрнауки на запрос ТАСС.

Уточняется, что база-каталог таких «свистов-автографов» регулярно дополняется новыми сведениями. Только этот метод, в отличие от традиционных визуальной и фотоидентификации, позволяет зарегистрировать практически всех особей в исследуемом районе. И, благодаря большому объему информации, отслеживать динамику посещения афалинами того или иного района.

При этом, по данным министерства, другие способы учета позволили составить базу данных о дельфинах двух других черноморских видов.

Составлен рабочий каталог фотоидентифицированных особей. Азовки и белобочки распределены преимущественно в юго-западной, южной и юго-восточной части акватории Крыма, — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что самые свежие сведения о черноморских дельфинах, обитающих около Крыма, получены во время научного рейса судна «Профессор Водяницкий» ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН, проходившего в мае — июне 2024 года. Ученые зарегистрировали около 240 встреч с китообразными. Скопления дельфинов — от нескольких десятков до сотни — зафиксированы в районе акватории юго-восточного Крыма.

Дельфины в Черном море

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Черноморская афалина и азовка (или азово-черноморская морская свинья) занесены в Красную книгу России, белобочка — в Красную книгу Республики Крым. Это означает, что виды находятся под угрозой исчезновения и требуются комплексные меры по их защите и сохранению.

Как сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ, в последние годы активно ведется мониторинг дельфинов не только вокруг Крымского полуострова, но и в северо-восточной части Черного моря от Сочи до Анапы. В этом регионе в 2018-2020 годах, благодаря поддержке компании «Роснефть», Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН провел авиаучет этих млекопитающих — это стало самым масштабным исследованием института за последние годы. Ученые пришли к выводу, что численность китообразных в районе исследований составляет более 17 тыс. особей: дельфинов-белобочек — свыше 12 тыс., афалин — около 4 тыс., азовок — чуть больше 1,5 тыс.

источник: ТАСС