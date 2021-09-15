Дело Александра Франчетти: Чехия не раскрывает содержание документов, полученных от Украины

Прокуратура Праги, в которой изучается дело гражданина России Александра Франчетти, не может раскрывать содержание поступивших от киевских властей документов, на основании которых он был задержан в Чехии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь городской прокуратуры Алеш Цимбала.

Мы не может раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан. С данными вопросами следует обращаться к украинским властям, — сказал Цимбала, добавив, что это предусматривает существующая международная практика.

Между тем сообщается, что Франчетти и его адвокат «проинформированы о выдвинутых обвинениях«. Задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

Представитель прокуратуры Праги также сказал, что прокурор Ярослава Новотна приступила к изучению материалов дела Франчетти. Когда будет завершено расследование, в Городской суд Праги может быть направлено предложение о возможности экстрадиции россиянина на Украину. Этого не произойдет, если будут выяснены обстоятельства, препятствующие его выдаче. Рассмотрение вопроса об экстрадиции Франчетти на Украину, согласно чешским юристам, может занять около года.

Интересно, что и посольство РФ в Чехии пока не получило ответа на свою ноту, направленную в МИД республики с просьбой пояснить основания задержания Александра Франчетти в международном аэропорту Праги.