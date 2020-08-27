Дело было ночью: в Симферополе бомж напал на студента

В отдел полиции в Симферополе по линии «102» в ночное время поступил звонок от 21-летнего местного жителя — студента одного из вузов, который подвергся грабежу.

Молодой человек сообщил, что во время ночной прогулки по улице Набережной на него напал неизвестный, избил и открыто забрал ноутбук с кошельком. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 30-летний мужчина без определенного места жительства. От задержанного получены признательные показания. Сотрудники полиции при личном досмотре изъяли все похищенное имущество, а именно: ноутбук и кошелек с денежными средствами, принадлежащие заявителю, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.