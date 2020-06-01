Дело бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина вышло на финишную прямую

Экс-чиновнику инкриминируют более двух десятков взяток на 16 миллионов рублей.

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает «КоммерсантЪ» .

Экс-чиновнику вменяются в вину более двух десятков эпизодов взяток от предпринимателей на общую сумму 16,1 млн. руб. При этом источники “Ъ” говорят, что в материалах дела нет задокументированных фактов получения денег самим бывшим вице-премьером, а следствие опирается лишь на показания экс-советника вице-премьера, бывшего замглавы комитета конкурентной политики Республики Крым Ярослава Сливки, заключившего досудебное соглашение, а также предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей, как полагают следователи, для чиновника 5 млн. руб. под контролем оперативников ФСБ.

Отметим, что Ярослав Сливка в феврале того года был переведен из СИЗО под домашний арест.

Обвинение в окончательной редакции было предъявлено Виталию Нахлупину в СИЗО «Лефортово», где он содержится с конца 2018 года. Недавно суд продлил срок ареста экс-чиновника до 16 июля этого года. При этом стоит отметить, что арестованный находился в должности заместителя главы крымского правительства до ноября прошлого года и лишь после назначения нового состава республиканского Совмина Виталий Нахлупин был уволен.

Предъявление окончательного обвинения заняло несколько часов, такую же процедуру прошли и другие фигуранты дела — также находящийся в «Лефортово» бывший замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-советник вице-премьера, занимавший также пост первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка, который находится под домашним арестом.

В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн. возросла до 16,1 млн. рублей.

Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. Как считает Следком, в это время крымский вице-премьер организовал коррупционную схему, суть которой заключалась в том, что подрядные работы и финансирование за счет ФЦП Крыма получали лишь те компании, которые затем оплачивали его поддержку. Советник вице-премьера Сливка, по версии следствия, непосредственно получал «откаты», а замминистра транспорта контролировал исполнения указаний своего начальника Нахлупина. Всем троим в итоге инкриминировали получение взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Материалы дела составляют около 100 томов.

Как сообщил “Ъ” адвокат Максим Глотов, представляющий интересы Виталия Нахлупина, вины его подзащитный не признает. Адвокат отметил, что обратился в ЕСПЧ с жалобами на необоснованное и длительное содержание своего клиента под стражей, его нахождение во время судебных заседаний в стеклянном боксе, препятствующее работе защиты, и т. п. Обсуждать детали уголовного дела Максим Глотов отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении.

Напомним, вице-премьера РК Виталия Нахлупина оперативники ФСБ задержали 17 октябре 2018 года в Москве. Одновременно с ним взяли под стражу Ярослава Сливку и Валентина Дукорского. Изначально им инкриминировали получение взятки в размере 5 млн. руб. Деньги за несколько месяцев до этого передала советнику вице-премьера бизнесмен Елена Чернышева. Ее фирма занималась консультационными услугами и оформлением документов для подрядных организаций, получая комиссионные в случае выигрыша клиентами тендеров в рамках целевой программы. При этом передача 5 миллионов проходила под контролем ФСБ. Впрочем, по данным источников “Ъ”, дальнейшей передачи этой взятки непосредственно вице-премьеру или замминистра зафиксировано не было, несмотря на многомесячное наблюдение оперативников за чиновниками. Не были обнаружены меченые деньги и во время обысков. Обвинение в итоге строится на показаниях Елены Чернышевой, которая к моменту передачи взятки была обвиняемой по другому делу (позже обвинение с нее сняли), а также Ярослава Сливки. Последний признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания, благодаря которым следствию удалось, в том числе, и расширить фабулу обвинения.