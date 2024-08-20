Дело идёт: к переезду готовятся 12 семей ялтинского общежития «Звёздочка». Шесть семей уже переехали

Очередная встреча с жителями бывшей летней гостиницы «Звëздочка», где в настоящее время проживают более 100 семей, это порядка 300 человек. Недавно актуализировали квартирографию – попросила всех сверить данные, — по итогам выезда сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, и напомнила, что живущие там люди переселения ждут больше 30 лет, но с мёртвой точки ситуация сдвинулась лишь в 2021-м году.

Так, продолжила Янина Павленко, три года назад два корпуса бывшей гостиницы были переведены в статус МКД и сразу признаны аварийными, после чего по программе переселения из ветхого и аварийного жилья люди стали покидать стены «Звёздочки».

Уже выехали 6 семей, сейчас к переезду готовятся сразу 12. Тех, кто пока остаётся, еще раз призвала не занимать высвободившиеся комнаты, желающим предложила переехать в пункты временного размещения, — отметила глава администрации Ялты и добавила, что параллельно идет работа еще по одной программе, которую курирует Госкомнац – 120-квартирный дом на Кирова Минстрой Крыма уже проектирует, строительство должно начаться в будущем году.

Подводя итоги встречи, Янина Павленко подчеркнула, что пока люди не переехали, руководство города постарается максимально облегчить им пребывание там, в частности, будет приведены в порядок междворовые проезды.

источник: пресс-служба администрации Ялты