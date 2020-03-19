Дело экс-главврача Ленинской центральной райбольницы Крыма, обвиняемого в получении взятки, ушло в суд

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Ленинской центральной райбольницы Республики Крым. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району Республики Крым установлено, что при проведении конкурса на оказание услуг по обеспечению лечебным питанием граждан, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» в 2020 году, была подана заявка со стороны одной из фирм. В декабре 2019 года действующий на тот момент главный врач Ленинской центральной районной больницы в ходе личной встречи с юристом этой фирмы потребовал передать ему 5 % от общей суммы госконтракта (что составляло почти 756 тысяч рублей) за общее покровительство и способствование реализации данного контракта, — сообщили в региональном управлении Следкома.

30 декабря прошлого года главврач в своем служебном кабинете получил от юриста фирмы 500 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователи провели весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.