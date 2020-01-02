Главврач Ленинской центральной районной больницы Республики Крым подозревается в получении взятки

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ». Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п.»в» ч.5ст.290 УК РФ).

Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта. Преступление было выявлено управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. После получения части суммы он был задержан представителями этих ведомств, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.