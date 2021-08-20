Дело о мошенничестве с квартирами пожилых севастопольцев – на особом контроле

Уголовное дело о мошенничестве с квартирами пожилых граждан в Севастополе передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю. По информации Следкома, в деле есть новый эпизод (судя по всему, не последний).

Следствием установлено, что с лета 2019 года двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему для хищения чужого недвижимого имущества, распределив роли. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не могут понимать характер совершаемых в отношении них преступлений; остальные подельники «обрабатывали» пожилых граждан, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности. Как ранее сообщало Главное следственное управление, жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Мошенническим способом фигуранты уголовного дела завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемые задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия. В зависимости от роли и степени содеянного они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на недвижимое имущество (п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела во взаимодействии с коллегами из оперативных служб установлена причастность сотрудников полиции и одной из их сообщниц к еще одному факту завладения чужой недвижимостью мошенническим путем.

Так, должностные лица собрали информацию в отношении 84-летнего жителя Гагаринского района, который в силу состояния здоровья и проблем со слухом не мог в полной мере осознавать характер совершаемых против него противозаконных действий. Введя пожилого человека в заблуждение, в сентябре 2020 года подельники переоформили его квартиру на ул. Героев Бреста на тетю одного из сотрудников полиции, тем самым причинив ему ущерб в размере 5 миллионов рублей.

В настоящее время проводится ряд неотложных следственных действий, направленных на выявление иных фактов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела. С целью восстановления нарушенных прав пожилых граждан следствием принимаются меры для признании данных сделок незаконными, — отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления.