Дело об укушенной посетительнице парка львов «Тайган»: Олег Зубков и проиграл, и выиграл

Белогорский районный суд вынес приговор в отношении владельца парка львов «Тайган». Олег Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Штраф солидный – 400 тысяч рублей (не 500 тысяч, как ожидалось, так как суд принял во внимание содержание Зубкова под стражей в феврале этого года).

Проигрыш? Исходя из требований стороны обвинения о лишении свободы, скорее, выигрыш. Хотя, «кому щи пусты, кому жемчуг мелок», но сам бизнесмен говорит, что сумма штрафа – «не смертельная».

По итогу я получил штраф в 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Учитывая обвинительный уклон наших судов, я считаю, что судья не пошла на требования прокурора и потерпевшей о реальном сроке. Никакого условного срока Олег Зубков не получил, — сообщил Олег Зубков.

«Хозяин «Тайгана» уточнил, что суд удовлетворил требование потерпевшей – Ольги Соломиной — в части компенсации за моральный ущерб в сумме 300 тысяч рублей.

Еще Зубкову придется выплатить судебные издержки, а это 109 тысяч рублей «дополнительно». Наконец, дополнительные финансовые требования (речь идет о сумме 2,5 млн. рублей) потерпевшей, уже как гражданский иск, выносятся в отдельное производство. Так что очередные финансовые потери (как и новые длительные суды) не исключены.

Напомним, в июле 2018 года 46-летняя туристка из Кирова Ольга Соломина заказала в «Тайгане» популярную экскурсию «прогулка со львами». Во время фотографирования хищник укусил женщину за руку.

Будет ли обжаловать решение Белогорского райсуда Олег Зубков? Его адвокат Арман Петросян настроен осторожно.

Самое главное – у нас свобода. Что касается дальнейших действий, мы с Олегом Алексеевичем полностью согласуем позицию. Мы дождемся его мнения. Какое он примет решение, такова и будет наша позиция, – сказал защитник.

Рискнем предположить, что приговор первой инстанции, скорее всего, будет обжалован в Верховном суде Крыма. Итак, Олегу Зубкову придется выплатить значительную сумму, но его сторонники ликуют: все-таки «хозяин «Тайгана» на свободе. С другой стороны… Приговор-то обвинительный по итогу…