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Дело об «устранении» крымского общественника и блогера Александра Талипова завершено

Дело об «устранении» крымского общественника и блогера Александра Талипова завершено

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 16.07.2024

За миллион рублей два жителя Феодосии по заданию украинских спецслужб два раза пытались взорвать блогера и общественника Александра Талипова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37 и 38-летних жителей Феодосии, являющихся гражданами Украины. Они обвиняются в умышленном причинении смерти человеку в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму и по мотивам политической ненависти, если преступление не было доведено до конца; незаконных приобретении, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, повреждении чужого имущества.

Следствием установлено, что украинские спецслужбы через мобильный мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Для проверки кураторы предложили кандидату поджечь любой автомобиль с буквой «Z». Задание он выполнил в ночь на 22 февраля.

Основным заказом было устранение Александра Талипова — общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. За его убийство кураторы обещали миллион рублей. Во время первого покушения, в июне 2023 года, дистанционное управляемое устройство не сработало. Второе состоялось 12 июля. Во дворе многоквартирного дома был взорван начиненный взрывчаткой мопед. Три проходивших мимо женщины получили различные травмы.

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Подозреваемые были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

источник: «Севастопольская газета»

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