Дело об «устранении» крымского общественника и блогера Александра Талипова завершено

За миллион рублей два жителя Феодосии по заданию украинских спецслужб два раза пытались взорвать блогера и общественника Александра Талипова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37 и 38-летних жителей Феодосии, являющихся гражданами Украины. Они обвиняются в умышленном причинении смерти человеку в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму и по мотивам политической ненависти, если преступление не было доведено до конца; незаконных приобретении, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, повреждении чужого имущества.

Следствием установлено, что украинские спецслужбы через мобильный мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Для проверки кураторы предложили кандидату поджечь любой автомобиль с буквой «Z». Задание он выполнил в ночь на 22 февраля.

Основным заказом было устранение Александра Талипова — общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. За его убийство кураторы обещали миллион рублей. Во время первого покушения, в июне 2023 года, дистанционное управляемое устройство не сработало. Второе состоялось 12 июля. Во дворе многоквартирного дома был взорван начиненный взрывчаткой мопед. Три проходивших мимо женщины получили различные травмы.

Подозреваемые были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

источник: «Севастопольская газета»