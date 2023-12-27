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Дело в людях – дело в тебе!

Дело в людях – дело в тебе!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:02 27.12.2023

Стартовал прием заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые готовы рассказать свою историю: те, кто реализует профессиональный и личностный потенциал, вносит свой вклад в развитие страны и является примером для других.

Номинации Премии: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «IT и AI», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов».

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Для того чтобы принять участие в Национальной Премии, необходимо подать заявку на сайте. В подачу заявки входит: регистрация на сайте, подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование.

Победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Дело в людях – дело в тебе!

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С тегами: Крым и Россия

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