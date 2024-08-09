День археолога в Херсонесе ‒ мастер-классы, экскурсии, выставки

Приобщиться к этой интереснейшей профессии можно будет на мастер-классах «Археологическая песочница», «Нарисуй своего археолога» и «Мытье керамики». Время и место проведения ‒ с 10:00 до 13:00 в Византийском дворике.

О людях, чей профессиональный праздник отмечают 15 августа, расскажет стендовая выставка «Будни археолога». Она будет работать в Византийском дворике с 09:00 до 21:00. Также в этот день вы сможете сделать замечательные снимки у интерактивной фотозоны!

В 10:30 и в 12:30 в Херсонесе Таврическом пройдут тематические экскурсии «Дневник археолога». Во время них гостям расскажут об особенностях этой необычной профессии и о людях, навсегда оставшихся в истории музея. Стоимость полного билета – 600 рублей, льготного – 300 рублей. Запись на экскурсию: +7 918 950-69-16, +7 (8692) 45-50-07 (доб. 2303).

С 11:00 до 13:00 в уютном и прохладном шатре в Саду миниатюр будет организован видеолекторий, а с 12:00 до 12:40 в Византийском дворике состоится замечательный концерт!

Посетить музей-заповедник в День археолога можно только по билетам! Напоминаем, что для жителей Севастополя вход бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Приходите в музей-заповедник 15 августа! Проведите День археолога познавательно и интересно!

Программа мероприятий ко Дню археолога в Херсонесе Таврическом: