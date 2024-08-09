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День археолога в Херсонесе ‒ мастер-классы, экскурсии, выставки

День археолога в Херсонесе ‒ мастер-классы, экскурсии, выставки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:49 09.08.2024

15 августа с 10:00 до 13:00 приглашаем отметить День археолога в музее-заповеднике! В Византийском дворике вас будут ждать тематические мастер-классы, видеолекторий, экскурсии, стендовая выставка и интерактивная фотозона. Интересно будет и детям, и взрослым — обещают в музее-заповеднике.

Приобщиться к этой интереснейшей профессии можно будет на мастер-классах «Археологическая песочница», «Нарисуй своего археолога» и «Мытье керамики». Время и место проведения ‒ с 10:00 до 13:00 в Византийском дворике.

О людях, чей профессиональный праздник отмечают 15 августа, расскажет стендовая выставка «Будни археолога». Она будет работать в Византийском дворике с 09:00 до 21:00. Также в этот день вы сможете сделать замечательные снимки у интерактивной фотозоны!

В 10:30 и в 12:30 в Херсонесе Таврическом пройдут тематические экскурсии «Дневник археолога». Во время них гостям расскажут об особенностях этой необычной профессии и о людях, навсегда оставшихся в истории музея. Стоимость полного билета – 600 рублей, льготного – 300 рублей. Запись на экскурсию: +7 918 950-69-16+7 (8692) 45-50-07 (доб. 2303).

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С 11:00 до 13:00 в уютном и прохладном шатре в Саду миниатюр будет организован видеолекторий, а с 12:00 до 12:40 в Византийском дворике состоится замечательный концерт!

Посетить музей-заповедник в День археолога можно только по билетам! Напоминаем, что для жителей Севастополя вход бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Приходите в музей-заповедник 15 августа! Проведите День археолога познавательно и интересно!

Программа мероприятий ко Дню археолога в Херсонесе Таврическом:

  • стендовая выставка «Будни археолога» ‒ 09:00–21:00;
  • интерактивная фотозона ‒ 10:00–13:00;
  • мастер-класс «Археологическая песочница» ‒ 10:00–13:00;
  • мастер-класс «Мытье керамики» ‒ 10:00‒13:00;
  • мастер-класс «Нарисуй своего археолога» ‒ 10:00‒13:00;
  • экскурсия «Дневник археолога» (на платной основе) ‒ 10:30, 12:30;
  • концерт в Византийском дворике ‒ 12:00–12:40;
  • видеолекторий в шатре в Саду миниатюр ‒ 11:00–13:00.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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