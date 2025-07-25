День Крещения Руси: на время праздничных мероприятий к «Новому Херсонесу» будет ходить бесплатный автобус

На время праздничных мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси, к музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» будет организовано движение бесплатного маршрута.

Автобус № 76Э будет отправляться от парковки на СОК им. 200-летия Севастополя с 20:00 27 июля до 05:00 28 июля. Отправляться автобус будет по заполняемости, но не реже одного раза в час.

Кроме того, будет продлена работа трех маршрутов общественного транспорта:

№ 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес»

№ 74 «Парк Победы – Херсонес»: автобусы отправляются с перехватывающей парковки на Парке Победы, где можно оставить свой автомобиль;

№ 10К «Казачья бухта — Центр города».

Эти маршруты будут курсировать с 21:00 27 июля до 04:00 28 июля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя