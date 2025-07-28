День Крещения Руси — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

По словам русского историка и мыслителя Льва Николаевича Гумилева, крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между добром и злом, а победа Православия подарила Руси тысячелетнюю историю.

Крещение сформировало духовный облик нашей цивилизации. И та альтернатива цивилизационного развития, которую сегодня предлагает миру наша страна, – это во многом результат выбора, сделанного равноапостольным князем.

Его крещенская купель в Херсонесе стала истоком единства нашего народа и российской государственности. И враги, конечно, очень хотели бы разрушить это единство, вернуть нас в давние времена разобщения и вражды. Потому и пытаются они оклеветать, разделить, уничтожить нашу Церковь, стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира.

Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной.

С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым