День Крещения Руси — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Крещения Руси:
И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ». Это цитата из «Повести временных лет». Она посвящена грандиозному событию, масштабы и значение которого для России и всего мира невозможно переоценить, – Крещению Руси.
Праздник, который мы отмечаем 28 июля, неразрывно связан с именем святого равноапостольного великого князя Владимира. В этот день Православная церковь чтит память крестителя Руси.
По словам русского историка и мыслителя Льва Николаевича Гумилева, крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между добром и злом, а победа Православия подарила Руси тысячелетнюю историю.
Крещение сформировало духовный облик нашей цивилизации. И та альтернатива цивилизационного развития, которую сегодня предлагает миру наша страна, – это во многом результат выбора, сделанного равноапостольным князем.
Его крещенская купель в Херсонесе стала истоком единства нашего народа и российской государственности. И враги, конечно, очень хотели бы разрушить это единство, вернуть нас в давние времена разобщения и вражды. Потому и пытаются они оклеветать, разделить, уничтожить нашу Церковь, стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира.
Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной.
С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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